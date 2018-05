المتوسط:

أعلنت بلدية بنغازي استكمال تركيب عدد من الفصول الدراسية المتنقلة، وذلك لمحاولة إعادة الاستقرار إلى المناطق والإحياء المتضررة بالمدينة.

وقالت البلدية، في بيان لها، «إن ذلك يأتي وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار ومنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة».

واستعرضت البلدية في بيانها أماكن انتشار تلك الفصول بمناطق المدينة، لافتة إلى أن مكتب المشروعات بالبلدية بالتعاون مع مصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية قام بتركيب 31 فصلا دراسيا متنقلا بعدة مناطق وزعت عن النحو التالي:

10 فصول دراسية متنقلة وصيانات حمامات بمدرسة برقة بمنطقة القوارشة.

4 فصول دراسية متنقلة بروضة البراءة بمنطقة الليثي شارع الحجاز.

4 فصول دراسية متنقلة بمدرسة الحليس في كابو نازحي تاورغاء وتركيب عددا من المكيفات بالإضافة لإنشاء 3 دورات مياه وكذلك خزان للمياه الصرف الصحي.

4 فصول دراسية متنقلة بمدرسة شعماش وإنشاء 6 دورات مياه وصيانة الأخرى.

4 فصول دراسية متنقلة بمدرسة قنفودة وصيانة عدد 6 دورات مياه.

5 فصول دراسية متنقلة بمدرسة سيدي منصور وصيانة دورات المياه وكذلك الانتهاء من أعمال إنشاء سياج خراساني بلغ طوله 100 مترا.

وتسعى بلدية بنغازي على توفير عدة فصول دراسية متنقلة إضافية لبعض المناطق المتضررة الأخرى

The post بنغازي تواصل تنفيذ مشروع المدارس المتنقلة بالمناطق المتضررة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية