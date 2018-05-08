إجتماع أمني عسكري موسع بطبرق

عقد صباح اليوم بمركز طبرق الطبي إجتماعًا موسعًا ضم عميد بلدية طبرق، والمدير العام للمركز، وعدد من الأجهزة الأمنية و العسكرية بطبرق .

وأوضح مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي بأن “الإجتماع تناول الترتيبات الأمنية داخل مدينة طبرق بشكل عام و مركز طبرق الطبي بشكل خاص”.

وأشار في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” بأن الإجتماع تابع الجرحي الموجودين بالمركز، وإمكانية توفير المتطلبات و الإحتياجات الطبية لجرحى الجيش الليبي المقاتل بمحاور مدينة درنه المختلفة.

وأضاف بأن “المجتمعين تفقدوا الجرحى داخل أقسام مركز طبرق الطبي ، وذلك لإطمئنان على حالتهم الصحية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية