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إجتماع أمني عسكري موسع بطبرق

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد صباح اليوم بمركز طبرق الطبي إجتماعًا موسعًا ضم عميد بلدية طبرق، والمدير العام للمركز، وعدد من الأجهزة الأمنية و العسكرية بطبرق .

وأوضح مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي بأن “الإجتماع تناول الترتيبات الأمنية داخل مدينة طبرق بشكل عام و مركز طبرق الطبي بشكل خاص”.

وأشار في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” بأن الإجتماع تابع الجرحي الموجودين بالمركز، وإمكانية توفير المتطلبات و الإحتياجات الطبية لجرحى الجيش الليبي المقاتل بمحاور مدينة درنه المختلفة.

وأضاف بأن “المجتمعين تفقدوا الجرحى داخل أقسام مركز طبرق الطبي ، وذلك لإطمئنان على حالتهم الصحية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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