«وثيقة أمنية» للمعتقل الليبي السابق بغوانتانامو عمر الدغيس

حصلت صحيفة «المتوسط» على وثيقة سرية تعرض تفاصيل البطاقة الأمنية الخاصة بالمعتقل الليبي السابق بغوانتانامو، عمر الدغيس.

وجاء في نص الوثيقة، أن المعتقل السابق في السجن الأمريكي الأشهر غوانتانامو، اسمه بالكامل: عمر عامر الطاهر الدغيس، واسم الأم: زهرة الزواوي ، ومكان وتاريخ الميلاد: 1969/ طرابلس – الظهرة، الكنية: أبو جندل/ الشامخ/ أبو بكر سليمان، بلد التواجد: كوبا.

وحول طبيعة نشاطه، كشفت البطاقة الأمنية، أن عمر الدغيس مطلوب القبض عليه بموجب كتاب الإدارة رقم 7340، لانتمائه لما يسمى بالجماعة المقاتلة، وأنه غادر ليبيا إلى بريطانيا والتحق بالدراسة في كلية القانون وتحصل على الجنسية البريطانية وارتبط بالجماعة المسلحة الجزائرية GIA المتواجدة بفرنسا وسافر إلى البوسنة وشارك في الحرب الدائرة.

وأفادت المعلومات الواردة في الملف الأمني، أن «الدغيس» لديه اسم حركي وهو الشامخ أبو بكر سليمان وبطاقة شخصية أفغانية صادره من السفاره الأفغانية بإسلام أباد أيام حكم طالبان باسم «جان جول».

وبين الملف الأمني أنه توفر معلومات لدى الأمن الخارجي بتاريخ 7 – 3 – 2004 بأنه تم القبض على «الدغيس» من قبل السلطات الباكستانية في إطار الحملة وأحيل إلى سجن لاهور للتحقيق معه وقامت المخابرات الباكستانية بتسليمه إلى المخابرات الأمريكية وهو رهن التحقيق لديها.

ولفت الملف الأمني إلى أنه وردت كذلك معلومات من الأمن الخارجي حملت الرقم 772 بتاريخ 7- 3-2004 تفيد بأن «الدغيس» موقوف بقاعدة غوانتانامو، فيما أفادت معلومات أخرى وردت لفرع طرابلس بتاريخ 13- 2 -2017 بأن «الدغيس» متواجد في بريطانيا برفقة زوجته ووالدته وشقيقته ويعمل هناك في إحدى شركات الأثاث كمندوب مبيعات ويتنقل بين بريطانيا والإمارات وبعض دول الخليج.

وتابع الملف الأمني للمعتقل الليبي السابق بغوانتانامو، عمر الدغيس، أنه بتاريخ 15 -7 -2007، أنه كان يكنى بـ «أبو جندل» ويتبع الجماعة الإسلامية المقاتلة.

وفي سياق متصل، أوضح الملف الأمني، أنه وردت معلومات من قبل الإدارة العامة للعلاقات والتعاون أن موقع صحيفة الشرق الأوسط على شبكة الإنترنت نشر موضعًا حمل عنوان «ليبي يسعى للإفراج عن شقيقه المحتجز في غوانتاناموا»، في إشارة إلى عمر الدغيس.

وختمت البطاقة الأمنية، موضحة أنه ورد بأقوال أكرم علي أحمد عمر «سيف الليبي» بأن المكنى أبو جندل، يدعى عمر الدغيس، من طرابلس مقيم ببريطانيا حضره إلى أفغانستان قبل أحداث سبتمبر اشتغل معه لفترة بسيطة في مؤسسة السنابل للإغاثة.

