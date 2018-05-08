الأردن تعفي فئة معينة من الليبيين من الحصول على تأشيرة الدخول

أصدر مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الشقيقة قراراً بإعفاء السادة المواطنين الليبيين فوق سن الخمسين والراغبين في زيارة الأردن لغرض العلاج من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات الدخول، كما شمل الإعفاء الأطفال دون سن الخامسة عشر والنساء من جميع الأعمار شريطة حيازتهم تذاكر سفر ذهاب وإياب.
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جريدة الايام الليبية
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