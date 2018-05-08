توقيع اتفاقية بين إيطاليا واليونسيف لدعم الأطفال في ليبيا بقيمة 1.5 مليون يورو

ليبيا – أعلنت السفارة الإيطالية أمس الإثنين عن توقيعها إتفاقية مع مدير منظمة “اليونسيف” في ليبيا عبد الرحمن غندور بشأن تحسين أوضاع الأطفال الأكثر ضعفاً في البلاد.

السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أكد في تغريدة نشرتها السفارة بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر” على أن العمل مستمر لتوفير المساندة إلى الأطفال الأقل حماية والذين يعيشون في منتهى المعاناة.

وأشار بيروني إلى أن الإتفاقية ستوفر بيئة أكثر آمان للأطفال من خلال الحصول على خدمات صحية أفضل وفرص تعليم أكبر.

وكشف السفير الإيطالي عن تقديم بلاده 1.5 مليون يورو لبناء شباب أقوى وأكثر مقدرة على حل المشاكل وتجاوز الصعاب في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية