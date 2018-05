وزير داخلية الوفاق يبحث مع نظيره الهندي عودة شركات بلاده إلى ليبيا

المتوسط:

عبّر وزير الداخلية المفوض العميد، عبد السلام عاشور، عن رغبة ليبيا في عودة كافة الشركات الهندية العاملة في ليبيا، واستئناف التمثيل الدبلوماسي لدولة الهند في ليبيا.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الداخلية المفوض لوزير الدولة للشؤون الداخلية الهندي كيران ريجيو، والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حالياً.

وأكد وزير الداخلية المفوض، أنَّ العلاقات الليبية- الهندية متميزة أساسها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة للبلدين الصديقين، خاصة في المجالات الأمنية.

وطمأن العميد عبد السلام عاشور، نظيره الهندي، أن الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها يعتبر متاحًا لعودة الشركات الهندية والسفارة إلى العمل من داخل العاصمة طرابلس.

واستعرض وزير الداخلية المفوض خلال هذا الاجتماع الوضع الأمني عامة وما يعانيه الجنوب الليبي من تجاوزات سببها الحدود المشتركة مع دول الجنوب من خلال تدفق المهاجرين الأفارقة عبر الأراضي الليبية إلى ليبيا.

وشدد على ضرورة تشكيل لجان مشتركة للتباحث حول آلية التعاون بين ليبيا والهند في كافة المجالات الأمنية.

من جهته، وجه الوزير الهندي الدعوة لوزير الداخلية المفوض لزيارة الهند في أقرب فرصة لتوطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين، معبراً عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى الأراضي الليبية.

وشارك في المقابلة القائم بأعمال سفارة الهند لدى ليبيا، والمستشار الخاص للوزير الهندي.

