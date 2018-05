«الكهرباء» تنجح في رفع حمولة وحدة التوليد لمحطة الخليج البخارية

المتوسط:

قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس، علي ساسي، إنه تمَّ رفع حمولة وحدة التوليد الأولى لمشروع محطة كهرباء الخليج البخارية، وجعلها متاحة لتوليد الطاقة بأقصى حمولة لها بقدرة إنتاجية 350 ميجاوات، بعد أن كانت تعمل بأقل من نصف قدرتها الإنتاجية، ما يُساهم في رفع كفاءة الشبكة.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2018، خلال مناسبة حفل تكريم فريق العمل ولجانه الفنية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية.

