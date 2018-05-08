تفاصيل لقاء عاشور مع وزير الدولة للشؤون الداخلية الهندي

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة للشؤون الداخلية الهندي كيران ريجيو والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حالياً.

وأعرب عاشور، خلال اللقاء، وفق ما نقل المكتب الاعلامي للوزارة، عن “رغبة ليبيا في عودة كافة الشركات الهندية العاملة في ليبيا واستئناف التمثيل الدبلوماسي لدولة الهند في ليبيا، مؤكدا أن العلاقات الليبية الهندية متميزة أساسها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة للبلدين الصديقين وخاصة في المجالات الأمنية”.

وطمأن عاشور، وفق ذات المصدر، ريجيو بأن “الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها يعتبر متاح لعودة الشركات الهندية والسفارة إلي العمل من داخل العاصمة طرابلس”.

مستعرضا الوضع الأمني عامة وما يعانيه الجنوب الليبي من تجاوزات سببها الحدود المشتركة مع دول الجنوب من خلال تدفق المهاجرين الأفارقة عبر الأراضي الليبية إلي أوروبا، وفق المصدر ذاته.

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