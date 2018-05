«العامة للكهرباء» تحتفل بإنجاز كبير يرفع كفاءة الشبكة

المتوسط:

نظمت الشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة نجاح عدد من مهندسي وفنيي وخبراء الشركة في رفع حمولة وحدة التوليد الأولى بمشروع محطة كهرباء الخليج البخارية إلى ضعف قدرتها الإنتاجية.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذا العمل كان يقتصر على الشركات الأجنبية، حيث تمكن مهندسو الشركة من رفع الطاقة الإنتاجية بمحطة كهرباء الخليج البخارية إلى 350 ميجاوات، بعد أن كانت تعمل بأقل من نصف هذه القدرة، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية .

وأضافت أن تلك الاحتفالية نظمت خصيصا من الإدارة التنفيذية لتكريم المهندسين والفنيين والخبراء بالشركة العامة للكهرباء، الذين شاركوا في هذا العمل، تشجيعاً لهم على ما بذلوه وتحفيزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء .

وأقيم الحفل بمقر المبنى الرئيسي للشركة العامة للكهرباء بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي وأعضاء مجلس الإدارة المهندس غيث على غيث، والمهندس عبد الباسط فراره، والمهندس عمر الشاوش، ومدير عام مشروعات الإنتاج المهندس عبد الحكيم الفرجاني، ومدير عام الإنتاج المهندس عبد العاطي العقيب، ومدير عام الخدمات المهندس حسين عمر على، وعلى نجاح مدير إدارة العلاقات العامة .

وذكرت الشركة فريق العمل الذي وصل لهذا الإنجاز، وهم « م/ محمد عبد السلام النعاس مدير مشروع محطة الخليج ورئيس اللجنة، م/ الحبيب ضوء ابوقرين مدير محطة الخليج وعضو اللجنة ، م/ على عمار غلقة مدير إدارة محطات البخارية وعضو اللجنة، م/ البشير محمد الحمروني مدير مشروع محطة الغرب وعضو اللجنة، م/ عثمان محمد سنان استشاري بمحطة الخمس وعضو اللجنة، م/ زائد ابراهيم البكوري مشرف التجارب التشغيلية لمشروع الخليج وعضو اللجنة، سالم امحمد اللافي سائق».

