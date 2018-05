المتوسط:

قامت الشركة المختصة بأعمال النظافة بمدينة طبرق، بحملات نظافة واسعة وشاملة للساحات القريبة من محيط مركز طبرق الطبي، وذلك لاستغلالها في أمور خدمية.

واستمرت الحملة لفترة من الأيام، من أجل إظهار هذا المكان بأجمل وأحسن صورة، هذا وسوف تشرع الشركة في توفير وتجهيز كل الغرف والأقسام الطبية بالمركز خلال الفترة القليلة الماضية.

