سفير ليبيا بالكويت يبحث مع مسئول بالخارجية الكويتية سبل التعاون المشترك

التقى السفير عبدالعالي أنور الدرسي، اليوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2018، بمقر وزارة الخارجية الكويتية، السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وقالت سفارة ليبيا في دولة الكويت الشقيق، في بيان لها، «إن السفير عبدالعالي أنور الدرسي ناقش خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي علاقات التعاون الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

