تعرف على المستجدات الأوضاع بالهلال النفطي بعد تفجير سرت

كشفت المنسق الإعلامي لغرفة عمليات سرت الكبرى إدارة التوجيه المعنوي فرع الخليج، انتصار محمد، أن عناصر الغرفة تمكنت من القضاء على العنصر الانتحاري الهارب في جنوب منطقة السدرة، وذلك بعد ساعات من التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة التسعين شرق مدينة سرت.

وأوضحت انتصار، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن “انتحاري استخدم سيارة جيب صحراوية مفخخة لاستهداف الكتيبة 115 المرابطة بالبوابة، ما أسفر عن استشهاد كلا من رئيس غرباء مروان التاجوري من كتيبة 115، وأخر مدني من سكان المنطقة أثناء مروره بمكان التفجير بالصدفة”.

لافتةا إلى أنه “وفي نفس التوقيت تم ضبط سيارة نوع سنتافي بيضاء مفخخة كان يقودها انتحاري متجهة لجهة مجهولة، حيث تم ضبطها بعد عطلها وفرار السائق وتصادف فرار الانتحاري مع وجود مواطن صاحب أحد المزارع في منطقة أم قنديل أرده قتيل بوابل من الرصاص”.

مشيرة إلى أن “قوات الجيش نفذت دوريات مع سكان المنطقة للبحث عنه، وتمكنت من مطاردة الانتحاري الفار، حيث تم رصده والقضاء عليه في جنوب منطقة السدره، لافتة إلى أنه وحسب الملامح من ذوي الجنسية الأفريقية”

هذا وتشهد منطقة الهلال النفطي حالة من الاستنفار الأمني، وانتشار مكثف لدوريات الجيش الليبي.

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