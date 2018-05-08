“موسع”.. كيف تعاملت البحرية الليبية مع قطعة بحرية للناتو ؟

سوسة-العنوان

تمكنت قوات البحرية التابعة للسرية البحرية المقاتلة سوسة أمس الإثنين من إبعاد قطعة حربية تابعة لحلف الناتو بعد أن اقتربت من خط المياه الإقليمية الليبية.

وقال آمر السرية البحرية المقاتلة سوسة محمد المجدوب إن السرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية أجبرت دورية تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو على الخروج من المياه الإقليمية الليبية شرق البلاد مساء الإثنين.

وأضاف المجدوب أن القطعة البحرية التابعة للناتو رصدت داخل المياه الإقليمية الليبية، قبالة المنطقة الممتدة بين راس الهلال ودرنة شرق ليبيا.

وبين المجدوب أن آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي أمر بالتعامل مع القطعة وإبعادها خارج المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن السرية البحرية المقاتلة سوسة توجهت إلى مكان وجود القطعة البحرية التابعة للناتو وخاطبتها باللاسلكي وبشكل مباشر وأرغمتها على الخروج خارج المياه الإقليمية.

وأوضح المجدوب، أن طاقم القطعة البحرية التابعة للناتو تواصل مع البحرية الليبية وبيّن أنها مكلفة بمهمة للعمل إلا أن السرية البحرية المقاتلة سوسة قالت لهم إن عملهم يجب أن يتم خارج المياه الإقليمية وعلى بعد أكثر من 12 ميلا بحريا من الساحل الليبي، بحسب القوانين الدولية.

وأشار المجدوب إلى أن البحرية الليبية أوضحت لطاقم البحرية الذي كان موجودا في المياه الإقليمية بأسلحته أنهم ينتهكون السيادة الليبية ويجب عليهم أن يغادروا المنطقة، مبينا أن القطعة البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي استجابت لأوامر البحرية الليبية التابعة للجيش الليبي، بعد الاتفاق معهم.

وأكد المجدوب أنه لم يجر التعامل بالأسلحة بين البحرية الليبية والبحرية الناتو.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت في وقت سابق عن منطقة محظورة يمنع فيها الصيد والدخول بدون إذن قبالة سواحل مدينة درنة وما جاورها.

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