وزير الداخلية: الوضع الأمني متاح لعودة الشركات الهندية واستئناف عمل السفارة

عين ليبيا

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد عبدالسلام عاشور وزير الدولة للشؤون الداخلية الهندي كيران ريجيو والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حالياً بحسب مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

وعبر وزير الداخلية عن رغبة ليبيا في عودة كافة الشركات الهندية العاملة في ليبيا واستئناف التمثيل الدبلوماسي لدولة الهند في ليبيا.

وأكد الوزير المفوض أن العلاقات الليبية الهندية متميزة أساسها الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وخاصة في المجالات الأمنية.

كما طمأن العميد عبدالسلام عاشور الوزير الهندي بأن الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها يعتبر متاح لعودة الشركات الهندية والسفارة إلي العمل من داخل العاصمة طرابلس.

وتم استعراض الوضع الأمني عامة وما يعانيه الجنوب الليبي من تجاوزات سببها الحدود المشتركة مع دول الجنوب من خلال تدفق المهاجرين الأفارقة عبر الأراضي الليبية إلي ليبيا حيث تم التشديد على ضرورة تشكيل لجان مشتركة للتباحث حول آلية التعاون بين ليبيا والهند في كافة المجالات الأمنية.

ووجه الوزير الهندي الدعوة لوزير الداخلية المفوض لزيارة الهند في أقرب فرصة لتوطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين معبراً عن حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلي الأراضي الليبية.

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