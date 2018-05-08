المتوسط:

شاركت السفارة الليبية بدولة الكويت الشقيق، أعمال الندوة المتخصصة حول المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم حقوق الإنسان المقامة بدولة الكويت.

وقالت السفارة الليبية، في بيان لها، «إن السفارة شاركت في الندوة من خلال أعضائها عبدالرزاق عماره مستشار بالسفارة، وعلي بوشكيوة رئيس قسم الشؤون الإدارية».

التقى السفير عبدالعالي أنور الدرسي، اليوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2018، بمقر وزارة الخارجية الكويتية، السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وقالت السفارة، «إن السفير عبدالعالي أنور الدرسي ناقش خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي علاقات التعاون الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

The post دبلوماسيون ليبيون يشاركون في ندوة «مسؤولية دعم حقوق الإنسان» بالكويت appeared first on صحيفة المتوسط.

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