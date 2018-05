«الحوار الإنساني» يُنظم فعاليات الملتقى الوطني الليبي بسبها

المتوسط:

تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الوطني الليبي في مدينة سبها بتنظيم وتنسيق من مركز الحوار الإنساني، ضمن مراحل خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لحل الأزمة.

ويُناقش الملتقى، الذي عقد بمسرح بيت الثقافة، 4 محاور رئيسية شملت الأمن والدفاع وتوزيع السلطات والعملية الدستورية والمسار الانتخابي.

وقال مستشار مركز الحوار الإنساني مصطفى سليمان، إن الملتقى الوطني الليبي لن يكون بديلاً عن الاتفاق السياسي، حيثُ جرت أعمال المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي في عدد من المدن الليبية في الفترة الماضية، وستتواصل أعماله في باقي المدن خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركة كل الليبيين دون استثناء، وتقريب وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الشأن الليبي.

