داخلية الوفاق : سجلنا 141 قضية مخدرات خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي

ليبيا – كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أمس الاثنين عن تسجيل 141 قضية مخدرات ومؤثرات عقلية خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي 2018.

الوزارة أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أن عدد المتورطين في تلك القضايا وصل إلى 187 شخصاً من بينهم 176 ليبي و 4 عرب إضافة إلى 7 أجانب.

وأكدت الوزارة على أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تواصل من خلال فروعها المنتشرة في أرجاء ليبيا بذل الجهود في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغ عدد القضايا المسجلة.

وزارة الداخلية أشارت إلى أن كميات المخدرات المضبوطة وصلت إلى (204. 882 .35) كجم حشيش ،(300) كوكايين ،(28460) قرص مخدر ،(3502 ) خمور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية