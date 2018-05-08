إحصائيات جديدة للمخدرات في ليبيا

بلغ عدد القضايا التي أحصتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في “داخلية الوفاق”، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، 141 قضية.

وأوضحت في بيان نشرته وزارة الداخلية بصفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن عدد المتهمين في القضايا المذكورة بلغ 187، بينهم 176 ليبيا و4 من العرب، و7 أجانب.

وأضافت الوزارة أن كميات مخدر الحشيش التي ضبت هي 204 و882 و35 كغم، فيما كانت كميات مخدر الكوكايين 300 غرام، بينما بلغ عدد الأقراص المخدرة 28460 قرصا، وكمية الخمور المضبوطة 3502 لتر.

ولفتت الوزارة إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تواصل من خلال فروعها المنتشرة في جميع المدن والمناطق الليبية، بذل الجهود في مكافحة هذه الآفات.

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