خلال حملة واسعة .. غرفة عمليات غرب بنغازي في الحرس البلدي تضبط عددا من المخالفات

بنغازي 08 مايو 2018 ( وال ) – ضبطت دوريات غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي عددا من المخالفات خلال حملة واسعة النطاق داخل المدينة.

وتمكنت الدوريات خلال الحملة بالتعاون مع وحدة الصيدليات والمخابز من ضبط العديد من المخالفات القانونية وتجاوزات واستغلال الفضاء العام.

واتخذت إجراءات ضد المخالفين منها قفل عدد من المحال التجارية لبيع الزيوت،وسلخانات لذبح الدواجن غير المطابقة للمواصفات والشروط الصحية ووجود بعضها داخل مناطق سكنية.

كم تم قفل صالات لبيع المواد الغذائية بالجملة وبعض من شركات الأدوية،وأثناء الحملة تم ضبط عدد من العمالة الوافدة دون إجراءات قانونية؛وتمت إحالتهم لجهاز الهجرة غير الشرعية.

وأكد آمر دوريات الغرفة الرائد خالد الورفلي،بأن الحملة مستمرة دون توقف أو تهاون،خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تشهد فيه الأنشطة التجارية والخدمية نشاطا كبيرا وظهور أخرى مؤقتة جلها لا تتوفر فيها الشروط القانونية والصحية.( وال – بنغازي ) ع ط / س ع

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