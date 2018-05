المتوسط:

نظمت اللجنة الرئيسية للمؤتمر والمعرض الدولي لإعادة أعمار مدينة بنغازي، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم عميد البلدية المستشار عبدالرحمن العبار عرفاناً وتقديراُ بالمجهودات التي بذلها من أجل إنجاح أعمال المؤتمر.

وقالت رئيسة لجنة المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة أعمار مدينة بنغازي النائب عائشة الطبلقي، إن تكريم «العبار» يأتي تقديراُ لدوره في إنجار أعمال المؤتمر الذي انعقد هذا الأسبوع بمدينة بنغازي بحضور محلى ودولي متميز».

وشارك في المؤتمر عدة دول منها أمريكا، بريطانيا، تونس، المغرب، إيطاليا، ألمانيا، اليونان، البرتغال، مصر، جمهورية بنين، السودان، فلسطين، الصين، نيوزيلندا، سويسرا، الكويت، بلغاريا.

وأشادت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي بجهود ودعم الوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة لإنجاح المؤتمر، بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل اللجنة فيما يتعلق بمهام الخارجية.

The post مؤتمر إعادة إعمار بنغازي يكرم «العبار» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية