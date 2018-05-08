الأردن يعفي المرضى الليبيين من التأشيرة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، أن المملكة الأردنية الهاشمية بدأت في تطبيق إعفاء المواطنين الليبيين المرضى من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات الدخول.

وقالت الوزارة إن مجلس الوزراء في المملكة الأردنية أصدر قراراً بإعفاء المواطنين الليبيين فوق سن الخمسين والراغبين بزيارة الأردن لغرض العلاج، من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات الدخول.

وأضافت في بيان بصفحتها في “فيسبوك”، أن الإعفاء شمل الأطفال دون سن 15 عاما والنساء من جميع الأعمار شريطة حيازتهم تذاكر سفر ذهابا وإيابا.

ودعت السفارة الليبية في الأردن، الشهر الماضي، المواطنين الليبيين القادمين للأردن بغرض العلاج يجب أن يجلبوا معهم التقارير الطبية التي تثبت مرضهم، كونها ستُطلب منهم عند وصولهم إلى مطار الملكة علياء.

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