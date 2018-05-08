شاشات خارجية لمراقبة مرضى العناية الفائقة بمركز بنغازي الطبي

بنغازي-العنوان

قامت إدارة مركز بنغازي الطبي اليوم الثلاثاء باستحداث غرفة لمتابعة مرضى العناية الفائقة من قبل المرافقين بواسطة الشاشات الخارجية.

وتم تنسيق التوقيت على حسب جدول العمل بحيث بداية المناوبة الأولى من بعد انتهاء الأطباء من المرور الصباحي على تمام الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الـ4 عصرا.

وتبدأ المناوبة الثانية من الـ 4عصرا إلى الـ 8 مساء وغير ذلك يتم منع المرافقين والزائرين من الدخول إلى غرف العناية الفائقة.

وناشدت إدارة مركز بنغازي الطبي المرافقين بالالتزام بعملية مراقبة المرضى عن طريق الشاشات الخارجية حفاظاً على سلامة المرضى.

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