المتوسط:

عقد صباح اليوم بمركز طبرق الطبي اجتماعًا موسعًا ضم عميد بلدية طبرق، والمدير العام للمركز، وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية بطبرق .

وأوضح مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، أن الاجتماع تناول الترتيبات الأمنية داخل مدينة طبرق بشكل عام ومركز طبرق الطبي بشكل خاص .

وتابع الاجتماع، حالات الجرحى الموجودين بالمركز من الجيش الليبي، وإمكانية توفير المتطلبات والاحتياجات الطبية لجرحي الجيش الليبي المقاتل بمحور مدينة درنة المختلفة.

The post اجتماع أمني موسع يبحث تأمين «طبرق الطبي» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية