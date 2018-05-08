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اجتماع أمني موسع يبحث تأمين «طبرق الطبي»

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

عقد صباح اليوم بمركز طبرق الطبي اجتماعًا موسعًا ضم عميد بلدية طبرق، والمدير العام للمركز، وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية بطبرق .

وأوضح مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، أن الاجتماع تناول الترتيبات الأمنية داخل مدينة طبرق بشكل عام ومركز طبرق الطبي بشكل خاص .

وتابع الاجتماع، حالات الجرحى الموجودين بالمركز من الجيش الليبي، وإمكانية توفير المتطلبات والاحتياجات الطبية لجرحي الجيش الليبي المقاتل بمحور مدينة درنة المختلفة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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