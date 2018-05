رئيس «الضمان الاجتماعي» مشيدًا بالمكتبة الضمانية: بؤرة للإشعاع العلمي والثقافي

المتوسط:

قال الدكتور إدريس حفيظة المبروك، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، «إن للصندوق دورا مجتمعيا وأصبح بيت خبرة بالإضافة لدوره التعليمي التوعوي التنويري».

جاء ذلك أثناء حضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي اجتماع لجنة تأسيس وإنشاء المكتبة الضمانية الذي عقد بقاعة اجتماعات المركز الليبي للأبحاث والدراسات الاكتوارية.

وأشاد «حفيظة»، خلال كلمته بمشروع المكتبة الضمانية التي وصفها بالنافذة وبؤرة إشعاع علمي ثقافي، مقدما الشكر للمجهودات المبذولة لإنجاح هذا الصرح العلمي الضماني.

واستعراض الحاضرون رسالة ورؤية وقيم وأهداف المكتبة والشعار الخاص بها، واللائحة التظيمية التي أعدتها اللجنة وإجراء بعض التعديلات لاعتمادها بشكل نهائي.

