(شاهد الصور) تركيب فصول دراسية متنقلة بمناطق بنغازي المتضررة

بنغازي-العنوان

قام مكتب المشروعات ببلدية بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية بنغازي اليوم الثلاثاء من الانتهاء من تركيب 31 فصلا دراسيا متنقلا في المناطق والإحياء المتضررة في المدينة.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على مذكرة تفاهم ما بين عميد بلدية بنغازي، المستشار عبد الرحمن العبار، ومنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، وفي إطار إعادة الاستقرار للمناطق والأحياء المتضررة في المدينة.

ووزعت الفصول الدراسية على مختلف المناطق المتضررة بالمدينة حيث تم تركيب 10 فصول دراسية متنقلة وصيانة حمامات مدرسة برقة في منطقة القوارشة.

وتم تركيب 4 فصول دراسية متنقلة في روضة البراءة في منطقة الليثي بشارع الحجاز، وعدد 4 فصول دراسية متنقلة في مدرسة الحليس في مخيم نازحي تاورغاء وتم تركيب عددٍ من المكيفات بالإضافة لإنشاء 3 دورات مياه وخزان لمياه الصرف الصحي.

وشمل تركيب 4 فصول في مدرسة شعماش إنشاء 6 دورات مياه وصيانة أخرى، كما وركبت عدد 4 فصول دراسية في مدرسة قنفودة وصيانة عدد 6 دورات مياه، وتم تركيب 5 فصول في مدرسة سيدي منصور وصيانة دورات المياه والانتهاء من أعمال إنشاء سياج خراساني بلغ طوله 100 مترا.

وبحسب مكتبها الإعلامي تسعى بلدية بنغازي لتوفير عدة فصول دراسية متنقلة إضافية لبعض المناطق المتضررة الأخرى.

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