المتوسط:

نظم قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة طبرق، صباح اليوم، ندوة ثقافية علمية حول «المعتقلات بأقليم برقة»، وذلك بمسرح كلية العلوم بالجامعة، بحضور أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وطلبة بقسم التاريخ..

وتطرقت الندوة إلى عدة محاور نقلها مندوب مكتب الإعلام بجامعة طبرق منها «وثائق ودلائل، حياة معتقل العقيلة، حياة معتقل سلوق ومعتقل المقرون، الأمراض التي انتشرت داخل المعتقل، الحياة الاجتماعية داخل المعتقل».

The post ‏«المعتقلات بأقليم برقة».. ندوة بجامعة طبرق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية