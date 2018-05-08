تعليم الوفاق تجتمع لبحث إطلاق جائزة المعلم المتميز 2018

قامت بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم بحكومة الوفاق، صباح اليوم الثلاثاء بعقد الاجتماع الدوري للجنة جائزة المعلم المتميز 2018م، لبحث كيفية التسجيل والمشاركة للراغبين في المشاركة بالجائزة.

وتم خلال اللقاء استعراض جملة من النقاط التي تم الاتفاق عليها من بينها نشر خطوات التسجيل والمشاركة بالجائزة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فكرة وأهداف المشروع على نطاق واسع حتى يتسنى للجميع الاطلاع على أهداف المشروع وذلك بالشكل الورقي وعبر الرابط الإلكتروني ..

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استلام المبادرات من المعلمين من كافة مناطق ليبيا وأهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه المشاركين في توصيل وعرض مشاركتهم وتم الاتفاق على تقديم هذه المشاركات عبر فروع المركز العام بمختلف مناطق ليبيا.

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