انطلاق منتدى النفط والغاز بـ اسكتلندا بحضور «مصطفى صنع الله»

بالتنسيق مع مجلس الأعمال الليبي- البريطاني، نظم اليوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2018 بمدينة أبردين باسكتلندا، منتدى رفيع المستوى مع أكبر الشركات البريطانية، ما يعزّز من الجهود المستمرّة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لتشجيع عودة المستثمرين والشركات العالمية للعمل في ليبيا، وذلك بهدف مساعدتها في إعادة تأهيل الحقول والموانئ، وإنعاش عمليّات إنتاج النفط والغاز والاستكشاف.

ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، خلال كلمته الافتتاحية بالحضور قائلاً: “إنّ الهدف من تواجد الوفد الليبي- بما في ذلك كبار الموظفين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها- اليوم في أبردين، مناقشة وعرض الفرص الكبيرة المتاحة لإعادة البناء والاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا.. ويعتبر هذا المنتدى في غاية الأهميّة، اذ أنّه يعكس حرصنا على العمل مع خبراء استشاريين ومتعاقدين وبائعين ومقدّمي خدمات ذوي كفاءات ومؤهلات عالية في قطاع النفط والغاز.”

وترعى هيئة المشاريع التجارية الاسكتلندية ومجلس صناعات الطاقة وغرفة التجارة بأبردين وغرامبيان هذا المنتدى، الذي من خلاله سيتعرف الوفود إلى مدى أهمية مشاركتهم واستثمارهم في زيادة التعاون والأمن في ليبيا وفي قطاع النفط والغاز. وستضع المؤسسة خطة أعمالها للسنوات المقبلة وكيف يمكن للشركاء الدوليين المساعدة في دعم طموحها لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 2 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2022.

كما كان برفقة مصطفى صنع الله اليوم، ابوالقاسم شنقير، وجادا الله العوكلي أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى رؤساء شركات الخليج العربي للنفط وشركة الواحة للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز وشركة الهروج للعمليّات النفطيّة وشركة زلاف وشركة نفوسة للعمليات النفطية وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية وشركة اكاكوس للعمليات النفطية ومعهد النفط للتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى عدد من المدراء العامين والمدراء بالمؤسسة، وسيستمر المنتدى على مدى يومين بمدينة أبردين في اسكتلندا.

