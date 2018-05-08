وزير الداخلية المفوض يجتمع مع وزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية

أكد وزير الداخلية المفوض عبدالسلام عاشور رغبة ليبيا في استئناف عودة كافة الشركات الهندية العاملة في ليبيا والتمثيل الدبلوماسي للهند في ليبيا.

وأوضح عاشور خلال اجتماعه مع وزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية كيران ريجيو أن الوضع الأمني في العاصمة وضواحيها مستقر ومتاح لعودة السفارة الهندية والشركات للعمل من داخل طرابلس.

وشدد عاشور لنظيره الهندي على ضرورة تشكيل لجان تعاون ليبية هندية للتباحث حول آلية لتعاون في مختلف المجالات الأمنية.

هذا وتطرق الاجتماع إلى الوضع الأمني بصفة عامة وفي منطقة الجنوب، واستعرض الوزيران مشكلة تدفق المهاجرين الأفارقة عبر ليبيا والتجاوزات التي تحدث بالحدود المشتركة مع عدد من الدول الأفريقية.

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