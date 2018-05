ننشر بالوثائق تفاصيل أسباب الحكم القضائي وراء وقف قرار الرئاسي تشكيل الاتصالات

المتوسط

حصلت صحيفة «المتوسط» على الوثيقة التي تم توجيهها لمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، الدائرة المدنية الثامنة، والتي طالبت بإصدار أمر بوقف قرار المجلس الرئاسي (2018/374) بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة موضوع الطعن (2018/489).

وترتب على تلك الوثيقة صدور قرار الدائرة المدنية الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، اليوم الثلاثاء 8 مايو، في الشق المستعجل في الطعن رقم 489/2018 بشأن الجمعية العمومية القابضة الاتصالات. وقضى الحكم بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 374 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة عضو المجلس أحمد معيتيق، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن، والذي تم تأجيل جلسة النظر فيه إلى جلسة 21 يوليو 2018.

واختصم مقدم تلك الوثيقة، عادل رجب مركوس، بصفته رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته بصفته ويعلن لدى إدارة القضايا طرابلس.

وأوضح مقدم الوثيقة الموجهة لرئيس الدائرة المدنية الثامنة، أن الوقائع تتلخص في عدة نقاط:

1- أن العارض بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات و تقنية المعلومات القابضة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 / 2015 الصادر بتاريخ 14-1-2015 بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات التي انعقدت بتاريخ 8-2-2015.

2- ثم تفاجأ العارض بالمدعو -فيصل قرقاب – وهو من ضمن مسئولين في الشركة مطلوبين للنائب العام يستصدر أمرا ولائيا يحمل رقم 3/ 2017 بتاريخ 4-1-2017 عن السيد رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية، يقضي بقيد القرار رقم 2 /2016 بتعينه رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم 2 /2016 الصادر عن جمعية عمومية مشكلة بالمخالفة للنظام الأساسي من قبل الحكومة المؤقتة.

3- ثم تتابعت المنازعات التي صدرت فيها عدة أوامر وأحكام انتهت إلى انتهاء صفة ( فيصل قرقاب) وثبوتها لدى العارض منها، الأمر رقم 44/ 2017.

4- ثم الحكم في التظلم رقم 255/ 2017 من الأمر 44/ 2017 والذي صدر فيه الحكم برفض التظلم ( وفي هذا الحكم وقع خطأ ماديا في رقم الأمر المتظلم منه حيث أثبت فيه أنه الأمر رقم 3 /2017 بدلا من الأمر 44/ 2017 وقد تم تصحيح الخطأ)، وبذلك تثبيت الصفة للعارض كممثل قانوني للشركة، وقد تمسكت إدارة القضايا بالخطأ رغم تصحيحه كما سنبينه فيما بعد.

5- والأمر رقم 26 /2017 بوقف القرار رقم 2 /2016 الملغي بموجب الأمر رقم 44 /2017.

6- والأمر رقم 421 / 2017 بشطب مستخرج أصدره السجل التجاري لصالح المدعو (فيصل قرقاب) دون سن قانوني بتاريخ 17-10-2017 مستندا على القرار رقم 2/ 2016 الذي أوقف قيده.

7- ثم الحكم الصادر في التظلمين المرفوعين من المذكور تحت رقم 2167/ 2018 و 2174 /2018 في الأمر رقم 421 /2017 2-4-2018 وصدر الحكم فيهما بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما، وبذلك خلصت الصفة نهائيا للعارض.

ورغم أنه مما سبق من عدم صفة المدعو فيصل قرقاب إلا أن المعروض ضده (رئيس المجلس الرئاسي) استمر بموجب في دعم المدعو فيصل قرقاب لفرضه كرئيس مجلس إدارة الشركة، كما قامت إدارة القضايا من خلال أحد أعضائها بتزوير مستندات من شأنها إثبات صفة المذكور ومن تلك الإجراءات والرسائل ما يلي:-

1- عدد 5 رسائل وجهاتها إدارة القضايا منها 3 رسائل مزورة وجهتها الإدارة إلى مكتب السجل التجاري طرابلس تبلغه فيها ( بأن الأمر المتظلم منه بموجب التظلم 255/ 2017 والأمر رقم 3 /2017 رغم علمهم بأن الأمر المتظلم منه هو رقم 44 /2017) كما بينا انفا بقصد إضفاء الصفة على المدعو فيصل قرقاب.

2- رسالة المعروض ضده إلى الشركات التابعة للشركة القابضة مؤرخة في 13-3-2017 يبلغهم باتباع المدعو فيصل قرقاب ممثلا قانونيا وحيدا للشركة أي بعد شهر ونصف من إلغاء قيد المذكور بالسجل التجاري بموجب الأمر رقم 44 /2017 .

3- إصدار المعروض ضده بتاريخ 9/ 1/ 2018 للقرار رقم 28/ 2018 بالإذن لرئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ورغم أن القرار صدر بالصفة إلا أن مدير مكتب المدعي عليه وجه رسالة ارفاق القرار إلى المدعو (فيصل قرقاب) الذي لا صفة له.

4- وحيث أن القرار وجه إلى المدعو فيصل قرقاب وهو لا صفة له فقد استصدر العارض الأمر رقم 63 /2018 عن السيد رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية يقضي ببطلان الإعلان عن عقد الجمعيات العمومية للشركة القابضة لتوجيه الدعوى لشخص لا صفة له.

وفيما يلي نعرض باقي تفاصيل حيثيات الدعوى للإطلاع.

