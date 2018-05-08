الحرس البلدي يقفل محلات تجارية في بنغازي

بنغازي-العنوان

أقفلت دوريات غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي خلال حملة واسعة بالتعاون مع وحدة الصيدليات ووحدة المخابز اليوم الثلاثاء العديد من المحال التجارية لبيع الزيوت ومذابح الدواجن غير المطابقة للمواصفات والشروط الصحية داخل المناطق السكنية.

وأقفلت الدورية كذلك صالات لبيع المواد الغذائية الجملة، وبعض من شركات الأدوية، وضبطت العديد من العمالة الوافدة بدون إجراءات قانونية وأحالتهم لجهاز الهجرة غير الشرعية.

وقال آمر دوريات الغرف الرائد خالد الورفلي “إن الحملة مستمرة دون توقف أو تهاون”.



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