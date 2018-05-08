ضبط عمالة وافدة تعمل من دون ترخيص في بنغازي

بنغازي-العنوان

ضبطت دوريات غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي اليوم الثلاثاء عمالة وافدة تعمل بدون إجراءات قانونية وأحالتهم إلى جهاز الهجرة غير الشرعية.

وجاءت عملية الضبط خلال حملة واسعة أجرتها الدوريات بالتعاون مع وحدة الصيدليات ووحدة المخابز.

وقال آمر دوريات الغرفة الرائد خالد الورفلي “إن الحملة مستمرة دون توقف أو تهاون”.

وأفاد المكتب الإعلامي للغرفة أن جهاز الحرس اقفل العديد من المحال التجارية لمخالفتها للإجراءات، مشيرة إلى أن الدوريات أقفلت عدة محلات لبيع الزيوت والدواجن لعدم مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية داخل المناطق السكنية.

وأضاف أن الدوريات أقفلت أيضا صالات (الجملة) لبيع المواد الغذائية وبعض من شركات توريد الأدوية.



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