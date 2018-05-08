بنغازي تُحارب الفساد

أغلق جهاز الحرس البلدي بنغازي عددا من المحال التجارية للمواد الغذائية المخالفة، ومحال بيع زيوت السيارات وسلخانات الدواجن وبعض شركات الأدوية، خلال حملة تفتيشية اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي النقيب إبراهيم الطلحي، لقناة “218 نيوز”، إن دوريات جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع وحدة الصيدليات ووحدة المخابز، نفذت حملة تفتيش واسعة في نطاق مدينة بنغازي، وتم ضبط العديد من المخالفات والتجاوزات القانونية واستغلال الفضاء العام.

وأوضاف الطلحي، أن تم أغلاق المحال التجارية المخالفة، وسلخانات الدواجن غير المطابقة للمواصفات والشروط الصحية داخل المناطق السكنية، وإغلاق بعض شركات الأدوية.

وأكد الطلحي، أنه تم ضبط عمالة وافدة تعمل دون إجراءات قانونية ودخلت للبلاد بطريقة غير مشروعة، مبينا أنه تمت إحالتهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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