بكوادر ليبية: إجراء عمليات استئصال دقيقة بطبي طبرق

تمكن أطباء قسم النساء والولادة بمركز طبرق الطبي من إجراء عملية جراحية لمريضة كانت تعاني من نزيف مستمر في الرحم مما أدى إلى نزيف مستمر .

وأوضحت استشارية أمراض النساء و الولادة بالمركز ” الدكتورة إيناس علي ” بأن العملية كانت عبارة عن ” استئصال رحم المريضة من قبل الفريق المختص المشارك في إجراء العملية .

وأضافت في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن الفريق المشارك في العملية هم ” الدكتورة إيناس علي يحيي ، الدكتورة نوره عطية ، سكراب منى الصابر ، مساعد سكراب تهانى الشريف ، فريق تخدير ، والدكتورة علي المسماري ، وفنى تخدير حاتم غيت ” .

يذكر أنه مركز طبرق الطبي شرقي البلاد يشهد يوميًا عمليات ولادة ما بين طبيعي و القيصري ، تتراوح ما بين 25-30 عملية .

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