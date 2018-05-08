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بكوادر ليبية: إجراء عمليات استئصال دقيقة بطبي طبرق

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكن أطباء قسم النساء والولادة بمركز طبرق الطبي من إجراء عملية جراحية لمريضة كانت تعاني من نزيف مستمر في الرحم مما أدى إلى نزيف مستمر .

وأوضحت استشارية أمراض النساء و الولادة بالمركز ” الدكتورة إيناس علي ” بأن العملية كانت عبارة عن ” استئصال رحم المريضة من قبل الفريق المختص المشارك في إجراء العملية .

وأضافت في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن الفريق المشارك في العملية هم ” الدكتورة إيناس علي يحيي ، الدكتورة نوره عطية ، سكراب  منى الصابر ، مساعد سكراب تهانى الشريف ، فريق تخدير ، والدكتورة علي المسماري ، وفنى تخدير حاتم غيت ” .

يذكر أنه مركز طبرق الطبي شرقي البلاد يشهد يوميًا عمليات ولادة ما بين طبيعي و القيصري ، تتراوح ما بين 25-30 عملية .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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