دبلوماسي ليبي يقارن بين حفتر والسراج وهذه النتيجة

أجرى سفير ليبيا السابق لدى السويد (إبراهيم قرادة) مقارنة بين جهود المشير حفتر لبناء مؤسسة عسكرية وجهود رئيس المجلس الرئاسي بدأها بالقول “تتفق او تختلف، تؤيد أو تعارض، الكرامة بقيادة المشير حفتر، أسست نواة فكيان للقوات المسلحة، وحجمت لدرجة الإنهاء لدور المليشيات الخارجة عن السيطرة، جعلت كل برقة تحت سيطرة مؤسسة عسكرية وامنية واحدة”.

مضيفا ” حجة وتبرير ان “الكرامة” تحظى بتأييد ودعم بضعة دول مردود عليها لأن المجلس الرئاسي يتمتع وتمتع بتأييد دولي أوسع”، مبينا بأن “حجة وتعليل ان اقليم طرابلس عانى ويعاني من عواقب “فجر ليبيا”، والتنازع القبل”، و”سطوة المليشيات”، و”الجماعات الارهابية”، أيضا لا تصمد لان برقة عانت ومرت بالمثل”.

وأوضح قرادة بأن “الجانب المالي والنقدي- المتمثل في المصرف المركزي ومؤسستي الاستثمار والنقط- أقرب إلى إقليم طرابلس”.

وختم بالقول “ما سبق ليس من باب المقارنة التقييمية فقط، بل للتفكير والتدارس.. وهنا، لن يقدم ولن يؤخر اطلاق الأحكام والاتهامات والتوجسات والتمنيات”.

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