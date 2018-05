المتوسط :

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري”خالد المشري” ، اليوم الثلاثاء، بوفد من مشائخ وأعيان ليبيا في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامى لمجلس الدولة الاستشاري،بأن المجتمعون بحثا العديد من القضايا ذات الصلة بليبيا وعلى رأسها ملف الأوضاع في مدينة درنة، وأكد الطرفان على ضرورة الوصول لتوافقات لبناء دولة مدنية بعيداً عن لغة العنف والسلاح.

