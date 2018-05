المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم الثلاثاء، في تونس كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا السفيرة ستيفاني ويليامز.

وبحث الاجتماع، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود المبعوث الأممي واتصالاته لتنفيذ مراحل خارطة الطريق التي طرحها غسان سلامة، لحل الأزمة الليبية وفقا للاتفاق السياسي.

واتفق المجتمعون على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، قبل نهاية العام الحالي، تنهي المراحل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة سياسية مستقرة .

من ناحية ثانية، جددت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه أعرب السراج، عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لما أبدته من التزام بدعم حكومة الوفاق ومسار التوافق، وما قدمته وتقدمه من مساعدة فعالة لدحر تنظيمات الإرهاب والتطرف، وعبر السراج، عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.

The post «السراج» يلتقي «سلامة» و«يليامز» للتباحث حول مستقبل الانتخابات في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية