اجتمع رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، اليوم الثلاثاء، مع وفد المجلس البلدي ومجلس أعيان ومشائخ غريان في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتطرق الإجتماع إلى بحث عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك وكذلك عدد من القضايا المحلية والصعوبات التي تواجه بلدية غريان بشكل خاص.

