الشأن الليبي على طاولة اجتماعات لجان البرلمان العربي بالمغرب

قال مدير مكتب البرلمان العربي بمجلس النواب الصادق الدرسي، إن اللجان الدائمة بالبرلمان العربي في الرباط عقدت اجتماعها اليوم بمقر البرلمان المغربي بحضور عضو مجلس النواب، نائب رئيس اللجنة السياسية والخارجية والأمن القومي حسن الطاهر البرغوثي .

وأوضح الدرسي في تصريح لقناة ليبيا أن اللجنة ناقشت عددا من بنود جدول الأعمال قبل عرضها على البرلمان العربي في جلسة الغد، والتي خصت فيها لجنة الخارجية الشأن الليبي بعدة نقاط، أهمها دعم مجهودات البعثة الاممية للدعم في ليبيا في إيجاد حل يحفظ سلامة ليبيا ويحافظ على النسيج الاجتماعي.

وعقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي اجتماعا بحضور النائب عبدالسلام نصية حيث تمت دراسة مقترح حول تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الاموال العربية للعالم العربي.

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