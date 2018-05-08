تفاصيل لقاء السراج وسلامة في تونس

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، في تونس مع كل من المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا السفيرة ستيفاني ت. ويليامز، لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود المبعوث الأممي واتصالاته لتنفيذ مراحل خارطة الطريق التي طرحها سلامة لحل الأزمة الليبية وفقا للاتفاق السياسي.

وتم خلال اللقاء، وفق المكتب الاعلامي للمجلس، الاتفاق على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، قبل نهاية العام الحالي، تنهي المراحل الانتقالية وصولا الى مرحلة سياسية مستقرة .

من ناحية ثانية جددت القائمة بأعمال السفارة الامريكية خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق ولجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وفق ذات المصدر.

من جانبه أعرب السراج، وفق بيان المكتب، عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لما أبدته من التزام بدعم حكومة الوفاق ومسار التوافق، وما قدمته وتقدمه من مساعدة فعالة لدحر تنظيمات الإرهاب والتطرف، معبرا عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.

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