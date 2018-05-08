بكوادر وطنية شركة الكهرباء ترفع القدرة الإنتاجية لمحطة الخليج

طرابلس-العنوان

نظمت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء،احتفالية بمناسبة نجاح عدد من مهندسي وفنيي وخبراء الشركة في رفع حمولة وحدة التوليد الأولى بمشروع محطة كهرباء الخليج البخارية إلى ضعف قدرتها الإنتاجية.

وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك،إن هذا العمل كان يقتصر على الشركات الأجنبية،ولكن مهندسو الشركة تمكنوا من رفع الطاقة الإنتاجية بمحطة كهرباء الخليج البخارية إلى 350 ميجاوات،بعد أن كانت تعمل بأقل من نصف هذه القدرة،الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

ونظمت الاحتفالية خصيصا من الإدارة التنفيذية لتكريم المهندسين والفنيين والخبراء الذين شاركوا في هذا العمل،تشجيعا لهم على ما بذلوه وتحفيزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وحضر الحفل الذي أقيم بمقر المبنى الرئيس للشركة العامة للكهرباء المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي وأعضاء مجلس الإدارة المهندس غيث على غيث، والمهندس عبد الباسط فرارة، والمهندس عمر الشاوش، ومدير عام مشروعات الإنتاج المهندس عبد الحكيم الفرجاني، ومدير عام الإنتاج المهندس عبد العاطي العقيب، ومدير عام الخدمات المهندس حسين عمر علي، وعلي نجاح مدير إدارة العلاقات العامة.

وترأس فريق العمل المشارك في رفع القدرة الإنتاجية للمحطة مدير مشروع محطة الخليج المهندس محمد النعاس وعضوية كل من مدير المحطة المهندس الحبيب أبوقرين، و مدير إدارة المحطات البخارية المهندس علي عمار، ومدير مشروع محطة الغرب المهندس البشير محمد الحمروني، و استشاري محطة الخمس المهندس عثمان سنان، ومشرف التجارب التشغيلية بمشروع الخليج المهندس زائد البكوري، والسائق سالم اللافي.

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