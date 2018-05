«معيتيق» يتحدى القضاء.. ويعقد جلسة للبريد والاتصالات بعد ساعات من إلغاء تشكيلها

المتوسط:

بعد ساعات من صدور حكم محكمة شمال طرابلس الابتدائية الخاص بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، اجتماعها العادي الأول لعام 2018 بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 / 5 /2018، وذلك لمناقشة جدول أعمالها المعلن.

كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، قد أصدر قرارًا برقم «374»، لعام 2018، الذي يقضي بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

وجاء في نص القرار، أنّه يُعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات على النحو التالي: النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق رئيسًا، ووزير الاقتصاد والصناعة ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الهيئة العامة للاتصالات أعضاء.

