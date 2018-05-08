لقاء ثلاثي حول الانتخابات

ناقش اجتماع ثلاثي نهار اليوم الانتخابات والوضع الأمني، بعد أسبوع على التفجير الذي تعرضت له المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

والتقى كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمبعوث الأممي غسان سلامة والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ستيفاني وليامز.

الاجتماع بحث الالتزام بإجراء الانتخابات، متفقين على ضرورة أن تكون قبل نهاية العام الحالي، بحيث تكون على “قاعدة دستورية سليمة”، بهدف الوصول إلى استقرار سياسي ينهي المرحلة الانتقالية.

كما ناقش اللقاء مستجدات الوضع السياسي، من جانبها جددت وليامز دعم بلادها لحكومة الوفاق ولجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ودار الاجتماع في فندق لايكو تونس، الفندق الليبي الذي افتتحه السراج نهاية أبريل الماضي بعد 8 سنوات ظل فيها خارج الخدمة.

والتقى السراج بسلامة الخميس الماضي في طرابلس حسبما أعلنت البعثة الأممية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية