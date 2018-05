«بنغازي الطبي» يستحدث غرفة لمتابعة مرضى العناية المركزة

المتوسط:

قامت إدارة مركز بنغازي الطبي باستحداث غرفة لمتابعة مرضى العناية الفائقة من جانب المرافقين، حيثُ تم تنسيق التوقيت على حسب العمل، من حيث بداية المناوبة الأولى من بعد انتهاء الأطباء من المرور الصباحي على تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، إذ تبدأ المناوبة الثانية من الرابعة عصرًا إلى الثامنة مساء، وغير هذا الوقت يتم منع المرافقين والزائرين من الدخول إلى غرف العناية الفائقة.

وأفاد البيان الصادر من إدارة مركز بنغازي الطبي، بأننا نتمنى من المرافقين الالتزام بعملية مراقبة المرضى عن طريق الشاشات الخارجية حفاظاً على سلامة المرضى.

