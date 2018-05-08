الحكومة المؤقتة تدين تفجير بوابة التسعين

قرنادة-العنوان

استنكرت الحكومة المؤقتة اليوم الثلاثاء العمل الإرهابي الذي استهدف تفجير بوابة التسعين برأس لانوف.

وأدانت الحكومة في بيان بأشد العبارات هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهجها الجماعات الإرهابية،معتبرة أنها ردود “أفعال خسيسة” على نجاحات القوات المسلحة.

واستهدف تفجير إرهابي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري بوابة التسعين الواقعة غرب راس لانوف على بعد 70 كيلو مترا.

وأسفر التفجير عن استشهاد جنديين من أفراد كتيبة 115 مشاة التابعة للقوات المسلجة،والمتمركزة في بوابة التسعين.

وقالت الحكومة “إن هذا العمل الأخرق الشنيع لن يثني أبناء الشعب الليبي العظيم وحكومته وجيشه الباسل،عن المضي قدما في محاربة الإرهاب،و احتثاث بؤره و إنقاذ بلادنا العزيزة من أخطاره الجسيمة”.

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