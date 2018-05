المتوسط :

سلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتاجوراء ، اليوم الثلاثاء 29 مهاجرا غير شرعي إلى فرع الجهاز في طرابلس .

وأفاد رئيس مكتب الإعلام بجهاز الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، في تدوينه له على الصفحة الرسمية بالجهاز في موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، أنه تسلم 27 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية و إثنين من الجنسية التونسية تمهيداً لعرضهم على مدير نيابة الهجرة بمكتب النائب العام

