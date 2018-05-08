السموعي: الخطة الأمنية لتأمين العاصمة جاهزة

قال مدير مديرية أمن طرابلس صلاح السموعي ، الثلاثاء إن الخطة الأمنية لتأمين طرابلس جاهزة للاعتماد، وسيعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف السموعي في تصريح للرائد، أن الخطة التي وضعت في طرابلس ستطبق في المدن المجاورة للعاصمة بعد تنفيذها في العاصمة، منوها بأن التحقيقات مستمرة فيما يخص التفجير الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال.

وأوضح السموعي أن المديرية تواجه صعوبة في تأمين المصارف التجارية؛ بسبب الازدحام الحاصل؛ لقلة السيولة بها، وأن العمل جار لتأمينها.

يشار إلى أن مديرية أمن طرابلس أعلنت الأسبوع المنصرم قد أعلنت أنها تعمل لوضع خطة أمنيها لتأمين العاصمة ومؤسسات الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية