معيتيق يرد على الحكم القضائي ضده بعقد وترأس إجتماع عمومية قابضة الإتصالات

ليبيا – ترأس عضو المجلس الرئاسي احمد معيتيق اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الأول لسنة 2018 اليوم الثلاثاء رغم صدور حكم قضائي بوقف نفاذ قرار توليه هذا المنصب .

وكانت الدائرة المدنية الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قد أصدرت حكماً في الشق المستعجل في الطعن رقم 489/2018 بشأن الجمعية العمومية لقابضة الاتصالات

وقضى الحكم بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 374 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة عضو المجلس أحمد معيتيق وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن والذي تم تأجيل جلسة النظر فيه الي جلسة 21يوليو 2018.

ويأتي هذا الحكم قبل ايام من الدعوة التي تمت لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة اليوم الثلاثاء الموافق 8/5/2018 برئاسة معيتيق وعضوية وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والتخطيط والمواصلات ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الهيئة العامة للاتصالات .

وبسبب هذا الحكم وامتثالاً للقضاء توقعت المصادر ان يتعذر عقد الاجتماع حتى يتم الفصل في موضوع الطعن في قرار المجلس الرئاسي بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة الا ان معيتيق لم يلتفت له وقد عقد الاجتماع وفقاً لما اعلن مساء الثلاثاء عبر صفحته على فيسبوك.

وتمثل الشركة القابضة والمالكة لشركات الاتصالات في ليبيا أعلى سلطة فى القطاع وقد شهدت المدة الماضية جدل قانوني حول ممثلها القانوني والذي تم الفصل فيه من قبل محكمة استئناف طرابلس في حكمها رقم 533/2018 .

المرصد – متابعات

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