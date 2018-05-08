تعرَّف على موعد السحب بمصارف المنطقة الشرقية

العنوان –البيضاء

أعلن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء الخميس المقبل موعدا لتوزيع السيولة على مصارف المنطقة الشرقة ليكون يوم الأحد يوم السحب للمواطنين مع مراعاة ظروف النقل.

وأكد رئيس لجنة أزمة السيولة بالمركزي رمزي الأغا بأن القيمة المخصصة لفروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري للمنطقة الشرقية تبلغ 300 مليون دينار.

ووزعت السيولة على المصارف بالدينار الليبي حيث منح مصرف الجمهورية 75 مليونا، ومصرف الوحدة 75 مليونا، ومصرف التجاري الوطني 65 مليونا، ومصرف شمال أفريقيا 27 مليونا، ومصرف الصحاري 25 مليونا، ومصرف التجارة والتنمية 20 مليونا، ومصرف المتوسط 6 ملايين، ومصرف الاجماع العربي 5 ملايين، والمصرف الزراعي مليونان.



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