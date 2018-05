البعثة الأممية تدشن مبادرة فوتوغرافية لدعم الحوار بين الشباب الليبي

المتوسط :

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشباب الليبين إلى نشر صور على موقع إنستغرام حول موضوع “سماع أصوات الشباب حول التعليم والتوظيف ومنع التطرف العنيف في ليبيا”.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك “، الشباب باستخدام هاشتاق #youth72”” ،مؤكدا بأن الموعد النهائي لإرسال الصور هو 23 من الشهر الجاري وذلك لاختيار أفضل الصور التي سيتم عرضها في حدث حوار الشباب أواخر الشهر الجاري

